Пономарёв дал прогноз на матч «Урал» - ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от ответного матча между «армейцами» и екатеринбургским «Уралом» в финале Пути РПЛ Кубка России.

«ЦСКА по классу выше, чем «Урал». Я думаю, что московский клуб выиграет матч. «Армейцы» смогут остановить «Урал», потому что оборона москвичей самая лучшая в лиге. ЦСКА забьет и пропустит», - передает слова Пономарева Betonmobile.ru.

Матч между «Уралом» и ЦСКА состоится сегодня, 3 мая, на стадионе в Екатеринбурге. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени. В первом поединке была зафиксирована ничья со счетом 1:1.