Корнеев: «Малком не хуже Антони из «Манчестер Юнайтед»

Экс-спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал интерес лондонского «Арсенала» к нападающему «сине-бело-голубых» Малкому.

«У «Арсенала» есть деньги, чтобы заплатить за такой большой трансфер! После такого уверенного сезона Малком может быть полезен в АПЛ. Если его сравнивать с Антони из «МЮ», то он точно не хуже!» - передает слова эксперта издание Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне бразильский форвард принял участие в 31 поединке за петербургский коллектив, в которых записал на свой счет 25 забитых мячей и девять результативных передач.