Баженов: «Свинов классно показывает себя, ему нужно играть»

Работающий в московском «Спартаке» со сданными в аренду футболистами бывший футболист Никита Баженов рассказал о ситуации с голкипером Ильей Свиновым, который защищает ворота «Факела» в то время как права на него принадлежат московскому «Спартаку». Баженова спросили, собирается ли «Спартак» возвращать голкипера обратно, пока он совсем не «прикипел» к «Факелу».

- У него контракт со «Спартаком», а в «Факеле» он находится в аренде. Планирует ли «Спартак» его возвращать? Давайте дождемся окончания сезона. Илья себя классно показывает. Ему нужно играть, - цитирует слова Баженова издание «Спорт-Экспресс».