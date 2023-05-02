Игонин: «Турция для Кузяева в нынешних реалиях - хороший вариант»

Бывший игрок питерского «Зенита» Алексей Игонин считает, что возможный отъезд в чемпионат Турции для Далера Кузяева является в современных реалиях отличным вариантом.

«Турция – это очень хороший вариант продолжения карьеры для российского игрока. Сейчас в других странах очень мало клубов, готовых пригласить к себе футболиста из России», - рассуждает Игонин в комментарии для «Чемпионата».

Напомним, что Кузяеву 30 лет, его трудовое соглашение с питерским «Зенитом» подходит к концу и будет завершено грядущим летом. «Фатих Карагюмрюк» - клуб, в котором уже выступает российский игрок, бывший одноклубник Кузяева Магомед Оздоев.

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