Ленини: «Сложно назвать лучшего футболиста в РПЛ»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини ответил на вопрос о лучшем футболисте Российской премьер-лиги.

«В России много хороших футболистов, в нашей команде есть несколько очень сильных игроков. Все разные, каждый по-своему хорош. Сложно назвать лучшего футболиста в РПЛ», — заявил кабовердианский хавбек, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Напомним, что Кевин Ленини присоединился к «Краснодару», перейдя из португальского «Шавиша» за один миллион евро. На счету опорного полузащитника 17 матчей в рамках всех состязаний, в которых он забил один гол.