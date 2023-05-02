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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ежов считает атмосферу в «Крыльях» одной из лучших в РПЛ

02 Мая 2023 • 18:41 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
07.05 19:00

Полузащитник Роман Ежов, выступающий за самарские «Крылья Советов», оценил атмосферу в своём коллективе.

«Ни один человек, который ушел из «Крыльев», не скажет, что здесь плохо. Атмосфера здесь одна из лучших, я считаю», - признался Ежов Sport24.

Напомним, на данный момент самарцы являются наименее результативной командой Премьер-лиги, этой весной у клуба всего лишь пять забитых голов в матчах чемпионата России и 12-е место в турнирной таблице. Отрыв от зоны стыковых матчей небольшой и составляет всего лишь три балла.

Ранее полузащитник высказался о покинувшем «Крылья» форварде Иване Сергееве.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Роман Ежов
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КРАСНОДАР КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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