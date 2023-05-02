Гайич назвал цель ЦСКА

Футболист ЦСКА Милан Гайич назвал цель команды на оставшуюся часть сезона.

За пять туров до финиша чемпионата России ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице. Команда Владимира Федотова на один балл отстаёт от «Спартака», на два балла отстаёт от «Ростова» и на 13 баллов отстаёт от «Зенита».

«Мы будем биться за то, чтобы находиться как можно выше в турнирной таблице. Настраиваемся на каждую команду, с которой будем играть. Я думаю, всё в наших силах», - сказал Гайич, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт 7 мая – против «Оренбурга» на своём поле.