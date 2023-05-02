Гайич оценил уровень «Зенита»

Футболист ЦСКА Милан Гайич дал комментарий по поводу уровня «Зенита» в российском футболе.

«На данный момент у них большой отрыв в таблице. Это доказывает, что «Зенит» сильнейшая команда чемпионата России прямо сейчас», - сказал Гайич, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

За пять туров до финиша чемпионата России сезона 2022/2023 «Зенит» опережает второй «Ростов» в турнирной таблице на 11 очков. Питерцы могут оформить титул уже в ближайшем туре, если обыграют «Спартак» при осечке ростовчан в игре против «Факела».

Отметим, что «Зенит» может стать чемпионом России пятый год подряд.