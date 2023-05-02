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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Сочи» может оказаться в МЛС

02 Мая 2023 • 18:10 Комментировать

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич может продолжить карьеру за океаном. Агент Игорь Глушевич, который работает с 28-летним футболистом, рассказал об интересе из МЛС.

«Будущее Луки? Есть большой интерес со стороны МЛС. Мы ожидаем серьёзных предложений и от российских клубов. Предложения от «Сочи» пока нет», - сказал Глушевич, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Джорджевича с «Сочи» рассчитан до конца нынешнего сезона. В 16 матчах за клуб черногорец записал на свой счёт два гола.

Отметим, что «Сочи» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.

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Евро-Футбол.Ру,
МЛС Лука Джорджевич Сочи трансферы футбола - лето 2023 Игорь Глушевич
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