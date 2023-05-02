Бышовец: «Перед Йокановичем поставили непростую задачу»

Бывший наставник российской сборной Анатолий Бышовец прокомментировал проблемы московского «Динамо», а также работу Славиши Йокановича - наставника клуба. По его словам, перед специалистом была поставлена весьма непростая задача, ему нужно было объединить доморощенны/, отечественных игроков, с легионерами.

- Для Йокановича это было вызовом. Перед ним стояла сложная задача объединения игроков. Причём не только тех, что были, но и легионеров, которые усилили команду, - цитирует слова Бышовца Metaratings.ru.

Сейчас команда занимает только восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.