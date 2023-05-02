Аленичев включил Дзюбу в тройку лучших футболистов РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев высоко оценил уровень форварда Артёма Дзюбы.

Как известно, Дзюба забил восемь голов в восьми матчах чемпионата России за «Локомотив» в марте-апреле. Клуб уже начал переговоры о продлении контракта с 34-летним нападающим.

«Как по мне, он [Дзюба] входит в тройку лучших футболистов вместе с Малкомом и Квинси Промесом. Здесь даже говорить нечего. Я уверен, что он ещё забьёт в оставшихся играх, если, конечно, не будет травм», - сказал Аленичев, чьи слова приводит ТАСС.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в понедельник, 8 мая, - против «Сочи» на своём поле.