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Агент прокомментировал информацию о желании «Локомотива» избавиться от Педриньо

02 Мая 2023 • 17:31 Комментировать

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с вингером «Локомотива» Педриньо, ответил на вопрос о футболисте. Ранее в прессе появилась информация о том, что московский клуб пытается избавиться от Педриньо.

«Локомотив» хочет избавиться от Педриньо? Мне ничего неизвестно об этом. Со мной клуб не обсуждал будущее футболиста», - сказал Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Ранее договор аренды Педриньо расторг бразильский клуб «Сан-Паулу». Поводом стали обвинения в адрес футболиста в домашнем насилии, выдвинутые его бывшей девушкой.

Педриньо успел провести за «Локомотив» девять матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
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