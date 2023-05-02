Агент прокомментировал информацию о желании «Локомотива» избавиться от Педриньо

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с вингером «Локомотива» Педриньо, ответил на вопрос о футболисте. Ранее в прессе появилась информация о том, что московский клуб пытается избавиться от Педриньо.

«Локомотив» хочет избавиться от Педриньо? Мне ничего неизвестно об этом. Со мной клуб не обсуждал будущее футболиста», - сказал Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Ранее договор аренды Педриньо расторг бразильский клуб «Сан-Паулу». Поводом стали обвинения в адрес футболиста в домашнем насилии, выдвинутые его бывшей девушкой.

Педриньо успел провести за «Локомотив» девять матчей.