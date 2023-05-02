Билялетдинов назвал оптимальную формулу нового контракта Дзюбы

Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов дал комментарий по поводу стартовавших переговоров о продлении контракта с Артёмом Дзюбой.

Действующий контракт Дзюбы с «железнодорожниками» рассчитан до конца нынешнего сезона. 34-летний нападающий успел забить восемь голов в восьми матчах чемпионата России.

«Тут нужен компромисс, чтобы и клуб услышал Артёма, и он сделал соответствующие выводы. В сложившейся ситуации контракт по схеме «1+1» выглядит оптимальным. Это стандартная ситуация. Тем более, игрок проявляет себя в данный момент», - сказал Билялетдинов, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

В настоящий момент «Локомотив» готовится к домашнему матчу чемпионата России против «Сочи», который пройдёт 8 мая. Команда Михаила Галактионова сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице.