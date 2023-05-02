Дьяков оценил кандидатуру Кержакова для «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков дал комментарий по поводу назревающей смены главного тренера команды.

Как известно, вариант с отставкой Славиши Йокановича Дьяков оценил в 99%. Также экс-игрок «бело-голубых» высказался насчёт кандидатуры Александра Кержакова. Молодой тренер недавно стал безработным после короткого периода на Кипре.

«Что касается кандидатуры Кержакова на пост главного тренера «Динамо», у него не пошло на Кипре. А «Динамо» захочет взять более именитого или хотя бы опытного тренера, нежели Кержаков. Кержаков только начинает свой тренерский путь, а «Динамо» нужен человек с опытом», - сказал Дьяков, чьи слова приводит Metaratings.

В настоящий момент «Динамо» готовится к гостевому матчу чемпионата России против «Химок». Москвичи занимают лишь седьмое место в турнирной таблице РПЛ.