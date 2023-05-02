Агент Малкома отреагировал на слухи об интересе «Арсенала»

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с игроком «Зенита» Малкомом, дал комментарий по поводу слухов, связывающих его клиента с лондонским «Арсеналом».

«Арсенал» намерен подписать Малкома? Это ложь», - сказал Гарсия, чьи слова на своих станицах приводит sport24.

Малком играет за «Зенит» с августа 2019 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают бразильца, недавно получившего российский паспорт, в 27 миллионов евро.

Отметим, что Малком уверенно лидирует в гонке бомбардиров текущего чемпионата России. На счету футболиста 22 гола.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 7 мая – против «Спартака».