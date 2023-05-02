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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Евсеев вызывает уважение и симпатию, потому что не чурается никакой работы» эксклюзив

02 Мая 2023 • 16:01 Комментировать (1)

Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход Вадима Евсеева на пост главного тренера воронежского «Факела».

- Евсеев – один из представителей тренерского цеха России, который вызывает у меня уважение и симпатию только из-за того, что не чурается никакой работы. Надо идти работать во Вторую лигу – идёт туда и показывает там результат. Надо быть ассистентом главного тренера – идёт и помогает, несмотря на свои регалии. Всё-таки он человек с именем, который оставил след в российском футболе как игрок. В отличие от других, которые ждут, покамест им не принесут тренерский контракт домой на стол, Евсеев идёт, работает и доказывает свою профпригодность. Я думаю, он один их тех тренеров, которые своей работой, результатами и отношением к делу заслужили поработать в Премьер-иге. Единственный минус, конечно, это то, что осталось всего лишь пять туров до конца чемпионата, и ситуация в таблице у «Факела» не является безоблачной. За это время Евсеев может стать как героем, так и антигероем – в случае если «Факел» вылетит напрямую или через стыковые матчи. А так я всегда рад, когда появляются новые имена в Российской премьер-лиге. С большим интересом буду смотреть за работой Евсеева. Надеюсь, что он сохранит «Факел» в высшем дивизионе и в следующем сезоне покажет уже более-менее значимый результат для воронежцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Чемпионат России Шамиль Лахиялов Вадим Евсеев РПЛ
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vuos
02 Мая 2023 в 17:01
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