Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход Вадима Евсеева на пост главного тренера воронежского «Факела» вместо Дмитрия Пятибратова.

- Казалось, что нелогично после победы над «Динамо» менять главного тренера. Но такие ситуации бывают, и они уже не раз встречались. Может быть, не в РПЛ, но в других лигах. Скорее всего, вопрос был решен заранее, и оставалось уточнить какие-то формальности. Конечно, несколько неожиданно, что это произошло за пять туров до окончания чемпионата. В пользу назначения Евсеева играет тот факт, что тактическая схема, по которой играет «Факел», ему хорошо известна. Его команды провели очень много матчей, используя расстановку с пятью защитниками, поэтому для него это не новинка. Я думаю, назначение Вадима положительно скажется на игре «Факела», потому что у него высокий авторитет как бывшего футболиста, ну и как тренера то же самое. Надеюсь, он решит все задачи, поставленные перед ним руководством.