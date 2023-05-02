Глеб: Футболисты из РПЛ могут переезжать в Англию

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о том, могут ли футболисты РПЛ перейти в АПЛ.

«Могут, но все это зависит от того, как будут тренеры доверять игрокам. Для каждого футболиста, доверие тренера очень важно. Ты можешь раскрыть весь свой потенциал, поэтому, думаю, да, могут перейти», — цитирует Глеба Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский нападающий «Зенита» Малком Филипе может пополнить состав «Арсенала».

Напомним, не так давно из РПЛ в чемпионат Англии уезжал полузащитник «Спартака» Алекс Крал и экс-хавбек ЦСКА Никола Влашич, но оба футболиста не смогли там задержаться.

«Арсенал» хочет купить звезду «Зенита»