Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глеб: Футболисты из РПЛ могут переезжать в Англию

02 Мая 2023 • 15:40 Комментировать

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о том, могут ли футболисты РПЛ перейти в АПЛ.

«Могут, но все это зависит от того, как будут тренеры доверять игрокам. Для каждого футболиста, доверие тренера очень важно. Ты можешь раскрыть весь свой потенциал, поэтому, думаю, да, могут перейти», — цитирует Глеба Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский нападающий «Зенита» Малком Филипе может пополнить состав «Арсенала».

Напомним, не так давно из РПЛ в чемпионат Англии уезжал полузащитник «Спартака» Алекс Крал и экс-хавбек ЦСКА Никола Влашич, но оба футболиста не смогли там задержаться.

 

«Арсенал» хочет купить звезду «Зенита»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Глеб
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Мая
16:39 · Россия. Премьер-лига
Дьяков оценил кандидатуру Кержакова для «Динамо»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Дьяков оценил вероятность увольнения Йокановича
16:28 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» и «Спартак» ненавидят друг друга, для них не существует слова «уважение»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис выступил против чемпионского коридора для «Зенита»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Хусаинов оценил назначение арбитра Кукуяна на матч «Зенит» - «Спартак»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Малкома отреагировал на слухи об интересе «Арсенала»
15:46 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» пытается избавиться от Педриньо
15:40 · Россия. Премьер-лига
Глеб: Футболисты из РПЛ могут переезжать в Англию
15:26 · Россия. Премьер-лига
Бабурин: Я мечтаю вернуться в «Зенит»
15:20 · Кубок России
Деменко уверен, что «Краснодар» пройдёт «Акрон»
15:19 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» не обсуждает уход Бувача
15:11 · Россия. Премьер-лига
Ежов: «Сергеев — просто железный человек»
15:03 · ФНЛ-2. Группа 4
«Новосибирск» уволит Бояринцева слухи
14:58 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» приняло решение по Норманну
14:45 · Россия. Премьер-лига
Назначен арбитр на матч «Зенит» - «Спартак» 1
Все новости
Рекомендуем