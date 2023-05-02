«Динамо» не обсуждает уход Бувача

В «Динамо» сейчас не обсуждается возможность ухода Желько Бувача с должности спортивного директора клуба. Об этом рассказывает журналист Константин Алексеев своём телеграм-канале «Alexeev ньюс».

Алексеев отметил, что на 11 мая заседание совета директоров «Динамо» не планируется, несмотря на поступившую информацию. Предполагается, что клуб отреагирует на плохие результаты позже, в том числе на трансферном рынке.

Напомним, что «Динамо» в прошлом туре Премьер-лиги проиграло дома «Факелу» со счётом 0:2. На текущий момент команда Славиши Йокановича занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.