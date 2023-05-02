«Динамо» приняло решение по Норманну

Московское «Динамо» определилось с будущим полузащитника Матиаса Норманна. Как сообщает журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс», московский клуб не будет продлевать соглашение с Норманном. По истечению срока аренды в конце сезона 26-летний норвежец вернётся в «Ростов».
За «Динамо» Матиас Норманн провёл 12 матчей. Результативными действиями полузащитник не отмечался.
Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Норманна в 7,5 миллиона евро.
«Динамо» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.
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