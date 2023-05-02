Ежов считает, что в спорте нельзя прощать ошибок

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов заявил, что главный тренер команды Игорь Осинькин не любит прощать ошибок.

«Правда ли, что Осинькин не прощает косяки? А мне кажется, косяки нельзя прощать. Это профессиональный спорт. Ты не просто так играешь. Ты зарабатываешь этим на жизнь. Это работа», — приводит слова Ежова Sport24.

Футболист отметил, что Осинькин не такой добренький, как всегда кажется, он бывает очень строгим, но у него есть отличная черта, у него все в меру.

Напомним, 57-летний Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. В текущем сезоне самарцы идут на 12-й строчке в чемпионате России, имея в своем активе 25 очков.