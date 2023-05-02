Пименов высказался о возможном переходе Малкома в «Арсенал»

Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о возможном переходе бразильского нападающего питерского «Зенита» Малкома в лондонский «Арсенал».

Ранее журналист Педру Алмейдасообщил, что Малком входит в шорт-лист «канониров».

«Конечно, Малком сможет заиграть в «Арсенале». На мой взгляд, ему лучше себя попробовать в чемпионате Испании или Германии», - приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Напомним, что контракт 26-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает лучшего бомбардира РПЛ этого сезона в 27 миллионов евро.