РФС рассмотрит инцидент с Карпиным

По обыкновению Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит ряд инцидентов, которые имели место быть в матчах 25-го тура Премьер-лиги. В число рассматриваемых эпизодов войдёт удаление тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Напомним, что после финального свистка в матче со «Спартаком» (ничья 1:1) Карпин вышел на поле и принялся высказывать претензии арбитру Кириллу Левникову. В итоге тренер увидел перед собой красную карточку.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сказал ТАСС, что Карпин приглашён на ближайшее заседание.

Следующий матч «Ростов» проведёт 6 мая – против «Факела».