Ходжаниязов признался, что хочет вернуться в РПЛ

Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов признался, что хочет вернуться в Российскую премьер-лигу.

«Есть ли цель вернуться в клуб РПЛ или подняться туда с «Акроном»? Конечно, есть. Каждый уважающий себя спортсмен должен ставить перед собой высокие цели. Играть среди лучших — одна из таких», — приводит слова Ходжаниязова «РБ Спорт».

После 25 туров «Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своей копилке 36 набранных очков. В следующем туре тольяттинский клуб сыграет с ульяновской «Волгой».

Напомним, ранее 26-летний защитник выступал в РПЛ за «Зенит» и «Урал».