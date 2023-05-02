Булыкин: «Спартак» и ЦСКА — фавориты в борьбе за серебро по итогам сезона

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о борьбе за второе место по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиге.

Экс-игрок сборной России отметил, что ожидает суперинтригу в борьбе за серебряные медали, а среди фаворитов он выделил столичные «Спартак» и ЦСКА.

«По игре они смотрятся предпочтительнее, чем «Ростов». Внизу также нас ожидает борьба за место в РПЛ, никто не хочет вылетать в ФНЛ», - приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что за пять туров до конца чемпионата расстояние между «Ростовом» (второе место) и ЦСКА (четвертое место) составляет всего два балла.