Титов сделал прогноз на матч «Барселона» - «Осасуна»

Эксперт Егор Титов, в бытность футболистом поигравший за московский «Спартак» и сборную России, дал комментарий по поводу сегодняшнего матча 33-го тура чемпионата Испании между каталонской «Барселоной» и «Осасуной».

«Барселона» хочет поскорее закрыть вопрос о чемпионстве. И дома после крупной победы она снова сыграет с настроением, с желанием. Поставлю на победу хозяев с форой (-2)», - приводятся слова Титова на страницах «РБ Спорта».

Матч состоится сегодня, 2 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.