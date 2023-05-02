Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ежов — об Осинькине: Он справедливый, классный и отличный тренер

02 Мая 2023 • 13:01 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
07.05 19:00

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о главном тренере команды Игоре Осинькине.

«Он поприкалываться любит. Но самое главное, он справедливый. Накосячил — надо отвечать. Поблажек не будет. Но как человек Осинькин классный. Всегда понимает, если у тебя, например, за пределами поля какие-то проблемы. Отличный тренер», — приводит слова Ежова Sport24.

Напомним, 57-летний Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Его трудовой договор с клубом рассчитан до лета 2025 года.

На данный момент самарцы располагаются на 12-м место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков. Отрыв от зоны стыковых игр составляет всего три балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Роман Ежов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Мая
13:47 · Россия. Премьер-лига
РФС рассмотрит инцидент с Карпиным
13:39 · Россия. Премьер-лига
Ходжаниязов признался, что хочет вернуться в РПЛ
13:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Хоакина Перейры сообщил, что хавбек заинтересован в переходе в «Спартак»
13:22 · Кубок России
Кузнецов не видит фаворита в матче «Урала» с ЦСКА
13:09 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Спартак» и ЦСКА — фавориты в борьбе за серебро по итогам сезона
13:05 · Россия. Премьер-лига
Титов сделал прогноз на матч «Барселона» - «Осасуна»
13:01 · Россия. Премьер-лига
Ежов — об Осинькине: Он справедливый, классный и отличный тренер
12:43 · Россия. Премьер-лига
Генич принёс извинения Журавелю
12:35 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Надо обязательно вернуть пиво на стадионы»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Генич высказался о конфликте с «Ростовом»: «Я был не прав, когда пожелал «Ростову» проиграть в оставшихся пяти матчах»
12:27 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» мог возглавить экс-тренер «Локомотива»
12:08 · Россия. Премьер-лига
Романцев оценил тренерский уровень Карпина
11:50 · Кубок России
Мишкич верит в победу «Урала» в Кубке России
11:45 · Россия. Премьер-лига
Романцев отреагировал на результативность Дзюбы
11:42 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Урала» Ранджелович назвал лучший стадион в России 1
Все новости
Рекомендуем