Ежов — об Осинькине: Он справедливый, классный и отличный тренер

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о главном тренере команды Игоре Осинькине.

«Он поприкалываться любит. Но самое главное, он справедливый. Накосячил — надо отвечать. Поблажек не будет. Но как человек Осинькин классный. Всегда понимает, если у тебя, например, за пределами поля какие-то проблемы. Отличный тренер», — приводит слова Ежова Sport24.

Напомним, 57-летний Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Его трудовой договор с клубом рассчитан до лета 2025 года.

На данный момент самарцы располагаются на 12-м место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков. Отрыв от зоны стыковых игр составляет всего три балла.