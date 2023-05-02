Бояринцев: «Надо обязательно вернуть пиво на стадионы»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался касательно возможного возвращения пива на стадионы.

«Если все организовать цивилизованно, то обязательно нужно вернуть такую традицию! Некоторым болельщикам это помогает разогреться перед матчем», - приводятся слова Бояринцева на страницах Sport24.

Ранее глава Премьер-лиги Александр Алаев выступил за то, чтобы вернуть алкогольный напиток на футбольные матчи.

В нынешнем сезоне РПЛ лидирует петербургский «Зенит». На втором месте расположился «Ростов», а тройку сильнейших замыкает московский «Спартак».