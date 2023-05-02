«Спартак» мог возглавить экс-тренер «Локомотива»

Сербский тренер Марко Николич, известный в Российской премьер-лиге по работе в московском «Локомотиве», мог трудоустроиться в другом столичном коллективе.

Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, некоторое время назад «Спартаку» были предложены услуги Николича, однако руководство «красно-белых» ответило отказом. В стане «народной команды» полностью доверяют испанцу Гильермо Абаскалю.

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Абаскаля проведут против петербургского «Зенита» на выезде.