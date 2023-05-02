Романцев оценил тренерский уровень Карпина

Экс-наставник московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

«Мне нравится работа Карпина. Он один из самых сильных российских тренеров. То, что он является тренером сборной России, - справедливо. Он заслуживает им быть», - приводятся слова специалиста на страницах ТАСС.

«Ростов» под руководством Карпина набрал 50 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги после 25 туров. В последнем поединке «жёлто-синие» расписали мировую с московским «Спартаком» со счетом 1:1.