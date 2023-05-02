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Романцев отреагировал на результативность Дзюбы

02 Мая 2023 • 11:45 Комментировать

Легендарный тренер Олег Романцев отреагировал на успешную игру центрального нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Результативность Артема не удивляет. Ничего удивительного нет. Думаю, что забьет еще. Я даже уверен, что забьет, и не один, и не два», - передает слова специалиста издание ТАСС.

Дзюба стал футболистом «Локомотива» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий сыграл восемь матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Контракт Артёма рассчитан до конца этого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Артём Дзюба
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