Романцев отреагировал на результативность Дзюбы

Легендарный тренер Олег Романцев отреагировал на успешную игру центрального нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Результативность Артема не удивляет. Ничего удивительного нет. Думаю, что забьет еще. Я даже уверен, что забьет, и не один, и не два», - передает слова специалиста издание ТАСС.

Дзюба стал футболистом «Локомотива» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий сыграл восемь матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Контракт Артёма рассчитан до конца этого сезона.