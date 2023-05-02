Игрок «Урала» Ранджелович назвал лучший стадион в России

Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович ответил на вопрос о лучшем российском стадионе.

«Стадион «Краснодара» — это очень круто, это топ для России. Думаю, это один из лучших стадионов, на которых мне удалось сыграть в своей карьере», — приводит слова Ранджеловича «РБ Спорт».

После 25 туров екатеринбургский клуб располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 26 набранных очков.

Завтра, 3 мая, «Уралу» предстоит провести ответный матч в рамках финала Кубка России Пути РПЛ. Подопечные Виктора Ганчаренко примут на своем поле ЦСКА. Напомним, первый поединок завершился со счетом 1:1.