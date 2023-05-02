Дьяков: «Дзюбу рано списали, ему ещё играть и играть»

Экс-игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о нападающем столичного «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Локомотив» поверил в Дзюбу, а он набрал хорошую форму. Рановато Артёма списали со счетов, у него возраст - ещё играть и играть. Он может продолжать выступать на хорошем уровне», - приводятся слова Дьякова на страницах издания «Чемпионат».

Дзюба пополнил ряды «Локомотива» в феврале. 34-летний бомбардир заключил с нападающим контракт до конца нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги форвард принял участие в восьми матчах, отметившись восемью голами и четырьмя ассистами.