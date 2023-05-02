Слова Карпина о психологии футболистов похожи на правду — Ходжаниязов

Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов поделился мнением с главным тренером сборной России о проблемах российских игроков с психологией.

«Это похоже на правду. У Валерия Георгиевича колоссальный опыт — он долго играл за границей, тренировал. Видел систему подготовки футболистов там и здесь. Поэтому имеет представление, о чем говорит. Понимает, почему там футбол прогрессирует, а у нас нет», — приводит слова Ходжаниязова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 футболист появился на поле в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых получил три желтые карточки.

После 29 туров «Акрон» набрал 36 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. Помимо этого, тольяттинский клуб продолжает свое выступление в Кубке России. В финале Пути регионов команда Виталия Калешина встретится с «Краснодаром».