«Арсенал» хочет купить звезду «Зенита»

Лидер петербургского «Зенита» Малком имеет вариант продолжения карьеры в Европе. По сообщениям журналиста Педру Алмейды, в услугах 26-летнего бразильского форварда заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» предпримут попытку подписать южноамериканца в летнее трансферное окно.

Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года. Трудовое соглашение форварда с «сине-бело-голубыми» рассчитано до лета 2027 года. Трансферный ценник игрока – 27 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Малком сыграл 25 поединков, в которых отметился 22 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

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