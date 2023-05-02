Петржела советует Кузяеву сменить «Зенит» на турецкий клуб

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал новость об интересе турецкого «Фатих Карагюмрюка» к полузащитнику «сине-бело-голубых» Далеру Кузеву.

«Не загубит ли переход в «Фатих Карагюмрюк» карьеру Кузяева? Нет. Надо переходить, потому что в России сейчас спорт умирает. Это поможет его карьере. В Турции хороший футбол», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Кузяев защищает цвета «Зенита» с июля 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2023 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги Далер провел 21 матч, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.