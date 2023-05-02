Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела советует Кузяеву сменить «Зенит» на турецкий клуб

02 Мая 2023 • 10:58 Комментировать

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал новость об интересе турецкого «Фатих Карагюмрюка» к полузащитнику «сине-бело-голубых» Далеру Кузеву.

«Не загубит ли переход в «Фатих Карагюмрюк» карьеру Кузяева? Нет. Надо переходить, потому что в России сейчас спорт умирает. Это поможет его карьере. В Турции хороший футбол», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Кузяев защищает цвета «Зенита» с июля 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2023 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги Далер провел 21 матч, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Далер Кузяев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Мая
12:27 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» мог возглавить экс-тренер «Локомотива»
12:08 · Россия. Премьер-лига
Романцев оценил тренерский уровень Карпина
11:50 · Кубок России
Мишкич верит в победу «Урала» в Кубке России
11:45 · Россия. Премьер-лига
Романцев отреагировал на результативность Дзюбы
11:42 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Урала» Ранджелович назвал лучший стадион в России 1
11:30 · Россия. Первая лига
Ходжаниязов: «В «Акроне» есть штатный психолог, мы к нему периодически ходим»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Дзюбу рано списали, ему ещё играть и играть»
11:21 · Россия. Премьер-лига
Слова Карпина о психологии футболистов похожи на правду — Ходжаниязов
10:58 · Россия. Премьер-лига
Петржела советует Кузяеву сменить «Зенит» на турецкий клуб
10:37 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал о переговорах с клубом из ОАЭ: «Эти арабы очень специфические, не хочется их подгонять»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Аленичев дал совет «Локомотиву» по Дзюбе
10:05 · Россия. Премьер-лига
Ребров — о ретро-матче: «Я сидел и улыбался от ностальгии, спасибо за вечер, легенды»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Орещук высказался об игре «Динамо»
09:50 · Россия. Премьер-лига
В «Фатих Карагюмрюк» высказались о возможном подписании российского игрока
09:41 · Россия. Премьер-лига
Веретенников: «Ростов», «Спартак» и ЦСКА разыграют 2-3 места»
Все новости
Рекомендуем