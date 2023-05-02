Канчельскис рассказал о переговорах с клубом из ОАЭ: «Эти арабы очень специфические, не хочется их подгонять»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился информацией о переговорах с клубом из ОАЭ.

«Только вернулся с переговоров. Не от меня зависит, насколько быстро получу работу или нет. Мной и моей командой была предложена концепция, а люди пусть дальше думают. Знаете, эти арабы очень специфические, не хочется их подгонять», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Специалист признался, что ему не так важно, в каком чемпионате работать, главное, чтобы перед командой стояли высокие задачи, хочется уже как можно быстрее приступить к делу.

Последним местом работы 54-летнего тренера был клуб из Узбекистана «Навбахор», который он покинул в октябре 2020 года.