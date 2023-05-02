Аленичев дал совет «Локомотиву» по Дзюбе

Экс-футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о выступлении нападающего Артёма Дзюбы за столичный «Локомотив» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Когда он подписывал контракт, я сказал, что он забьет как минимум 8 мячей. Дзюба еще забьет за пять туров. Подписать с ним новый контракт будет правильным решением «Локомотива», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в зимнее трансферное окно. С ним был подписан контракт до завершения нынешнего сезона. В Премьер-лиге Артём провел восемь матчей, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.