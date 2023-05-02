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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Веретенников: «Ростов», «Спартак» и ЦСКА разыграют 2-3 места»

02 Мая 2023 • 09:41 Комментировать

Экс-форвард волгоградского «Ротора» Олег Веретенников поделился мнением о гонке за призовые места в Российской премьер-лиге.

«Борьба будет до конца! «Ростов», «Спартак» и ЦСКА разыграют 2-3 места. Кому отдам предпочтение? Сложно сказать. Может, ЦСКА додавит и будет третьим, а «Ростов» останется вторым», - приводятся слова Веретенникова на станицах «Чемпионата».

После 25 туров Российской премьер-лиги «Зенит» лидирует с 61 набранным очком. На втором месте находится «Ростов» (50), а на третьем – «Спартак» (49). ЦСКА, имеющий в своем активе 48 баллов, идет на четвертой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Олег Веретенников
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