Романцев оценил формат Лиги Легенд

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев после ретро-матча между «красно-белыми» и сталинградским «Динамо» высказался о Лиге Легенд.

1 мая в Волгограде состоялся матч «Победы», в котором ветераны «Спартака» одержали уверенную победу со счетом 2:0. Голы забили Роман Павлюченко и Александр Самедов. Отметим, что именно этой встречей открылся сезон Лиги Легенд.

«Лига Легенд — очень привлекательный формат. Сегодня я смотрел на футболистов обеих команд - может, физически они уже не могут выполнять такие объемы, как современные мастера, но умом и техникой, конечно, отличаются», — приводит слова Романцева ТАСС.

Специалист считает, что болельщики будут ходить на такие матчи и ностальгировать.

Следующая игра Лиги Легенд пройдет 2 июня, в которой «Спартак» встретится с «Крыльями Советов».