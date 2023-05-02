В «Локомотиве» поддерживают возвращение пива на стадионы

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался касательно возможного возвращения пива на стадионы.

«Пиво должно вернуться на стадионы. Это не только возможность для болельщиков выпить янтарный напиток, но и для клубов в плане рекламы, спонсорства, потому что российским клубам нужна поддержка», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что продажа и употребление пива на стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят во время проведения чемпионата мира - 2018, однако затем снова введен.