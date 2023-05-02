Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко: «Ростов» рассчитывает на первое место»

02 Мая 2023 • 09:02 Комментировать

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко поведал о цели своей команды на остаток нынешнего сезона.

«Рассчитываем на первое место, как обычно. От игры к игре идем. Ничего не поменялось. Еще пять игр. Нужно на каждую как обычно настраиваться, на 200 процентов», - передает слова нападающего издание «Спорт-Экспресс».

В предыдущем туре чемпионата России «Ростов» поделил очки со «Спартаком». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

После 25 туров Премьер-лиги команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Комличенко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Мая
09:29 · Россия. Премьер-лига
Романцев оценил формат Лиги Легенд
09:10 · Россия. Премьер-лига
Глебов: Результаты «Ростова»? Большую роль играет дисциплина команды
09:07 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» поддерживают возвращение пива на стадионы 3
09:02 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: «Ростов» рассчитывает на первое место»
08:50 · Россия. Премьер-лига
Орещук — о смене наставника в «Факеле»: «Ты сначала убери тренера, а потом возьми»
08:37 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: После матча с «Краснодаром» Дуарте больше бы не играл в команде Романцева
08:33 · Россия. Премьер-лига
Аленичев оценил результаты «Спартака»
08:18 · Россия. Премьер-лига
Орлов — о ретро-матче: «Прекрасный вечер! Ветераны показали, что в России был великолепный футбол»
08:08 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко рассказал, почему не праздновал свой гол в ворота сталинградского «Динамо»
07:32 · Россия. Премьер-лига
Карпин намекнул на предвзятость судей РПЛ
07:07 · Россия. Премьер-лига
Хет-трики и покеры бразильских футболистов в чемпионатах России
07:02 · Россия. Премьер-лига
Баринов оценил роль Дзюбы в раздевалке «Локомотива»
06:58 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Для «Зенита» важна победа над «Спартаком»
06:52 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Весь «Зенит» должен работать на рекорд Малкома»
06:47 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Локомотиву» нужно ещё работать и работать»
Все новости
Рекомендуем