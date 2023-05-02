Комличенко: «Ростов» рассчитывает на первое место»

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко поведал о цели своей команды на остаток нынешнего сезона.

«Рассчитываем на первое место, как обычно. От игры к игре идем. Ничего не поменялось. Еще пять игр. Нужно на каждую как обычно настраиваться, на 200 процентов», - передает слова нападающего издание «Спорт-Экспресс».

В предыдущем туре чемпионата России «Ростов» поделил очки со «Спартаком». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

После 25 туров Премьер-лиги команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 баллов.