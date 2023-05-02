Аленичев оценил результаты «Спартака»

Экс-наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о результатах «народной команды» после зимней паузы.

«Спартак» играет нестабильно. Осенью и весной - две разные команды. Почему предлагал разогнать легионеров? Промес получил травму, и результаты стали плачевные. Это к вопросу о том, как команда зависит от одного игрока», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

В последнем матче «Спартак» расписал мировую с «Ростовом» со счетом 1:1. После 25 туров подопечные Гильермо Абаскаля набрали 49 баллов и занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.