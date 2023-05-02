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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов — о ретро-матче: «Прекрасный вечер! Ветераны показали, что в России был великолепный футбол»

02 Мая 2023 • 08:18 Комментировать

Футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался после ретро-матча между московским «Спартаком» и сталинградским «Динамо». Поединок завершился победой «красно-белых» со счетом 2:0. Голы на счету Романа Павлюченко и Александра Самедова.

«Прекрасный вечер! 36 тысяч на игре — это рекорд посещаемости в 2023-м. Ветераны показали, что в России был великолепный футбол. Культура паса, понимание игры. Сегодня я не получаю такого удовлетворения от РПЛ», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Добавим, что ретро-матч, который проходил на «Волгоград Арене», посетило 36 640 болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов Динамо Сталинград Ретро-матч
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