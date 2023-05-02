Павлюченко рассказал, почему не праздновал свой гол в ворота сталинградского «Динамо»

Экс-нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко рассказал, почему не стал праздновать свой гол в ретро-матче между «красно-белыми» и сталинградским «Динамо». Легенды столичного клуба одержали победу со счетом 2:0. Голами в матче отметились Павлюченко и Александр Самедов.

«Игра была хорошей! Думаю, что сегодня не так важно, кто победил. Главное, что болельщики получили удовольствие. Самое главное, что была дружба. Я не праздновал гол. Я все-таки и за «Ротор» играл, и за «Спартак», — приводит слова Павлюченко портал «РБ Спорт».

После игры было торжественное награждение, где футболисты «Динамо» получили серебряные медали, а игроки «Спартака» был награждены золотыми медали и кубком образца 1955 года.