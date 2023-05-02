Карпин намекнул на предвзятость судей РПЛ

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин критически высказался относительно работы судей РПЛ.

«Просто минимальное время, когда делаются одни замены, без просмотра VAR - это три минуты. Но если было два просмотра VAR, это навевает на другие мысли, что совершенно нормально. Человек не хочет, чтобы мы играли больше, чтобы мы не дай бог сравняли», - передает слова специалиста «Матч Премьер».

В последнем матче «Ростов» расписал мировую с московским «Спартаком» - 1:1. Столичный клуб смог отыграться в компенсированное время.

После 25 туров команда Карпина с 50 баллами располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ.