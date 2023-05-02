Баринов оценил роль Дзюбы в раздевалке «Локомотива»

Артист и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов высказался о нападающем команды Артёме Дзюбе.

«Артём внес особое настроение и сплотил команду. Все думали, что он взорвёт ситуацию в раздевалке, а может он её правильно и взорвал. Болельщики всегда надеются на лучшее, я тоже надеюсь», - передает слова Баринова издание «РБ Спорт».

Дзюба пополнил ряды «Локомотива» в феврале, подписав трудовое соглашение до окончания нынешнего сезона. В нынешнем сезоне Премьер-лиги 34-летний нападающий провел восемь матчей, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.