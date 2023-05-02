Стрепетов: «Для «Зенита» важна победа над «Спартаком»

Футбольный аналитик Алексей Стрепетов поделился мнением о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в чемпионате России.

«Важна, прежде всего, победа над «Спартаком». Главное - выиграть и расставить точки над «i», чтобы у московских специалистов не было шансов сказать, что «Спартак» был лучшим», - цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится в воскресенье, 7 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Перед этой встречей питерцы лидируют в турнирной таблице с 61 очком, а москвичи (49) занимают третье место.