Стрепетов: «Весь «Зенит» должен работать на рекорд Малкома»

Эксперт Алексей Стрепетов высказался результативности бразильского нападающего Малкома, выступающего за петербургский «Зенит».

«Малком должен нацелиться на звание лучшего бомбардира. Если он отметится голом в ворота «Спартака», будет прекрасно. Чтобы он установил рекорд, вся команда должна на него работать», - приводит слова Стрепетова издание «РБ Спорт».

В последнем матче против самарских «Крыльев Советов» Малком отметился покером. В 25 матчах нынешнего розыгрыша российской Премьер-лиги бразильский форвард записал на свой счет 22 забитых мяча и семь голевых передач.