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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Локомотиву» нужно ещё работать и работать»

02 Мая 2023 • 06:47 Комментировать

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре «железнодорожников» после зимнего перерыва в Российской премьер-лиге.

«Победа «Локомотива» над «Химками» не означает, что «железнодорожники» вернулись в прежнюю форму. Подмосковная команда слишком слабая. «Локо» нужно ещё работать и работать», - передает слова Смородской Metaratings.ru.

Напомним, что матч «Локомотива» против «Химок» завершился разгромной победой «железнодорожников» со счетом 5:1. После 25 туров столичный коллектив занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская
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