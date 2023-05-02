Смородская: «Локомотиву» нужно ещё работать и работать»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре «железнодорожников» после зимнего перерыва в Российской премьер-лиге.

«Победа «Локомотива» над «Химками» не означает, что «железнодорожники» вернулись в прежнюю форму. Подмосковная команда слишком слабая. «Локо» нужно ещё работать и работать», - передает слова Смородской Metaratings.ru.

Напомним, что матч «Локомотива» против «Химок» завершился разгромной победой «железнодорожников» со счетом 5:1. После 25 туров столичный коллектив занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.